豪斯登堡推球狀漂浮房 住一晚帶你去無人島玩

日本九州代表性的主題樂園豪斯登堡，繼推出由機器人當飯店服務人員的怪異酒店後，再推出漂浮球體房，預計今年年底就能正式登場。(圖/取自Dailymail/HTB)

位在日本長崎佐世保市的主題樂園豪斯登堡，向來是國人前往九州地區遊玩的必經景點，除了仿荷蘭的造景外，各項遊樂設施各有特色，近來更發表一種舉世首創的玩樂方式－只要你在水面上漂浮一晚，第二天就能到無人島樂園盡情遊玩。

以推出《怪異酒店－機器人當飯店服務人員》企劃，成功提升品牌形象而獲得良好評價的豪斯登堡，又再突發奇想推出這款水上漂浮客房。日本共同社報導，豪斯登堡正致力開發能漂浮於海面的移動式球狀飯店，一個個小球體就是一個房間，在船隻的牽引下，旅客就住在這個漂浮球體內一晚，船隻會慢慢將球體房間拖引到設有遊樂設施的無人小島上，據稱這個全新企劃將可望在在今年底前登場。

根據已經發表的照片顯示，漂浮球體房內的下層是衛浴設備，二樓則是臥房，透過幾乎全景的玻璃窗，住客可以飽覽星空與豪斯登堡樂園的燈飾。它的收費目前規劃為每晚日幣3萬至4萬(約合台幣8千-1萬左右)，每個球體可住2-4人。

至於住客漂浮一晚後，第二天張眼看到的是面向豪斯登堡的長島，這裡原本是個沒有住民的無人島，豪斯登堡一舉買下這個島嶼，運用特殊影像、音效等娛樂效果，開發出遊客可以在全島參與冒險活動的全新遊樂設施，未推出就話題性十足，詢問度相當高。

(中時電子報)