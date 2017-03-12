羅美玲獻聲 為原民運動會唱主題曲

歌手羅美玲（左4）力挺家鄉新竹縣承辦106年原住民族運動會，不僅擔任代言，也獻聲為活動錄製主題曲「大地的精靈」。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年3月12日

歌手羅美玲（左）力挺家鄉新竹縣承辦106年原住民族運動會，不僅擔任代言，也獻聲為活動錄製主題曲「大地的精靈」。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年3月12日

原住民歌手羅美玲力挺家鄉新竹縣承辦106年原住民族運動會，不僅擔任代言，也獻聲為活動錄製主題曲「大地的精靈」，歌曲將於3月25日揭幕式上呈現。

家在尖石鄉新樂村水田部落的羅美玲，幼時從新樂國小、尖石國中畢業，後來離鄉發展，此次她和泰雅之聲合唱團、泰雅學堂等，用最嘹亮的嗓音詮釋、傳達台灣原住民族乃是「大地精靈」化身，對她個人而言，也藉此唱出對家鄉新竹縣的思念與熱愛。

新竹縣邱鏡淳縣長表示，羅美玲素有「溫暖系歌手」之稱，不僅清亮溫暖的歌聲為人喜愛，還曾在電影「賽德克巴萊」中精湛演出，本次邀請她擔任活動代言人相得益彰，共同號召全國原住民族夥伴分享榮耀。

邱鏡淳也說，新竹縣積極規劃與籌辦中華民國106年原住民族運動會，活動以「動漫、科技、文化」為主軸，融合原住民族傳統文化、擅長之競賽種類、傳統民俗體育活動與現代科技，搭配靜態及動態表演，賽事部分則分為2大類、15種競賽，估計共5785人切磋競技。

「喔喔喔，飛鳥在森林翱翔，百合在山谷飄香...」新竹縣政府表示，此次由新埔鎮照東國民小學校長余舒蓉作詞，留法音樂家林建良老師譜曲，為賽會量身訂做的主題曲「大地的精靈」，以飛鳥、百合、大海、雲豹作為象徵，也將慶典常見的小米酒、傳統服裝納入歌詞，拋顯原住民熱情開朗、樂於分享幽默樂觀。

106年全國原住民族運動會於106年3月25日至106年3月27日於新竹縣辦理；開幕典禮則於25日晚間登場，詳細資訊可至大會活動網站106sport.hcc.edu.tw 查詢。1060312

(中央社)