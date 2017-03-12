WBC》馬恰多轟陽春彈 多國2：5落後美國

葉利奇狀況火燙，連兩戰敲安。(美聯社)

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美國隊甫經10局苦戰擊敗哥倫比亞，12日隨即對上強敵多明尼加，備受關注的頂尖對決，但多國卻因兩明星外野手1次烏龍失誤，失掉第1分；先馳得點、火力全開的美國，隨後再攻得3分，眼看5分落後，多國總算靠曼尼馬恰多(Manny Machado)全壘打帶頭，一舉追回2分，6局結束，美國暫5比2領先。

此役美國推出史卓曼(Marcus Stroman)，對決多國的沃奎茲(Edison Volquez)，兩人前2局皆無失分，不過沃奎茲卻在3上遇到麻煩，抓下2出局後，美國1棒金斯勒(Ian Kinsler)先靠內安上壘，接著亞當瓊斯(Adam Jones)打出中右外野飛球，毫無難度的1球，克魯茲(Nelson Cruz)收進手套後，竟被趕來的馬泰(Starling Marte)撞掉，讓多國失掉第1分。

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眼見此景，原本都準備走下場的沃奎茲，只能苦笑走回投手丘，已經很倒楣的他，這時又被狀況火燙的葉利奇(Christian)敲出左外野幸運安打，美國再下一成取得2比0領先。但「2出局魔咒」仍沒放過沃奎茲，4上2出局一二壘有人，他再被9棒布蘭登克勞福(Brandon Crawford)敲適時安打，失掉第3分。

隨後6上美國攻勢再起，靠著「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)、克勞福連2支二壘安打，再進帳2分。但多國不愧是頂尖勁旅，6上由馬恰多全壘打帶頭，一舉從美國第2任投手羅阿克(Tanner Roark)手中斬獲2分；6局結束，美國暫以3分領先。

(中時電子報)