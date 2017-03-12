照顧原住民中市府追加預算全額補助原住民孩童營養午餐

照顧原住民，中市府追加預算全額補助原住民孩童營養午餐！（陳世宗翻攝）

台中市政府為照顧弱勢原住民族學童，全國首創針對就讀台中市公立國民中小學的原住民學生營養午餐全額補助，因全市原住民學生人數逐年增加，年度預算已不敷支應；原民會再追加205萬元，預計讓5500位原住民中小學生受益，也減輕家庭經濟負擔，希望市議會支持。

原民會表示，自102年度起辦理原住民中小學生營養午餐補助業務，每學期開學日前設籍滿四個月的台中市原住民國中小學生，可申請營養午餐全額補助，統計102年至104年，每年約有4,500至5,200名原住民中小學生受惠，但到了105年，補助人數高達5,430位，顯示補助人數已逐年增加，年度經費已不敷支應。

原民會今年追加205萬元預算因應，預計將有5,500位原住民國中小學生受益，減輕家庭的經濟負擔，盼議會能支持照顧原住民族的措施。

(中時)