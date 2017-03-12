謎樣金城武台灣住所曝光 男神原來離你不遠

金城武出道多年，作風極為低調。(圖／本報系資料照）

亞洲男神金城武出道多年，作風極為低調，感情生活始終成謎，不過近日他在台灣2個住處曝光，原來他離我們並不遙遠。

金城武是中日混血，他在台灣土生土長，據《蘋果日報》報導，他出生於台北萬華，在天母長大，目前在台北的住處分別是在士林、民生東路兩地，近年他把工作重心從日本轉移香港、大陸，近10年都未接拍台灣電影，台灣粉絲最能接近他的就是「金城武樹」。

他非量產型演員，2007年《投名狀》至今，僅9部片上映，因此粉絲最能接近他，還是透過廣告，10年來在台灣共播出6支廣告，包括手錶、相機、保養品等，所以他替長榮航空拍的「I see you」觀光廣告，讓「金城武樹」成為民眾最能靠近他的「實體物」了。

(中時電子報)