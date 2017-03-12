謎樣金城武台灣住所曝光 男神原來離你不遠
亞洲男神金城武出道多年，作風極為低調，感情生活始終成謎，不過近日他在台灣2個住處曝光，原來他離我們並不遙遠。
金城武是中日混血，他在台灣土生土長，據《蘋果日報》報導，他出生於台北萬華，在天母長大，目前在台北的住處分別是在士林、民生東路兩地，近年他把工作重心從日本轉移香港、大陸，近10年都未接拍台灣電影，台灣粉絲最能接近他的就是「金城武樹」。
他非量產型演員，2007年《投名狀》至今，僅9部片上映，因此粉絲最能接近他，還是透過廣告，10年來在台灣共播出6支廣告，包括手錶、相機、保養品等，所以他替長榮航空拍的「I see you」觀光廣告，讓「金城武樹」成為民眾最能靠近他的「實體物」了。
(中時電子報)
關鍵字：金城武
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。