台中市消防局第五大隊擁擠 將增建室內空間改善
台中縣市合併後，台中市政府消防局第五救災救護大隊暨大甲分隊人力增加，前年因應成立消防安檢專責檢查小組，陸續增補人員，使得舊廳舍空間嚴重不足，甚至必須將辦公桌擺在走廊辦公；消防局爭取追加1346萬元擴建預算，計畫將三樓屋頂增建為室內空間，作為辦公室與備勤室。
消防局第五大隊及大甲分隊使用同棟大樓，縣市合併後約有50位同仁，由於前年成立消防安全專責檢查小組，配置人員增加，辦公空間相當擁擠，新增的辦公桌只好放在走廊上，辦公環境相當克難。
秘書處指出，該分隊二樓天花板(三樓屋頂平台)因防水隔熱效果不佳，夏季日曬之下，2樓悶熱難耐，颱風來襲時則會漏水；另外，民國96年興建時經費不足，廳舍中留著電梯井、卻沒有電梯，長年缺乏無障礙空間，民眾洽公不便。
消防局提出追加預算1346萬元，計畫進行廳舍3樓右側增建及增設電梯一座。該廳舍三樓左側原有室內空間476平方米，增建右側後將增加325平方米辦公空間；增設電梯則能提升無障礙環境；同步解決值勤空間及無障礙空間不足、廳舍悶熱、漏水等問題。
消防局強調，該局再增設無障礙設施以及電梯，以方便民眾洽公，消防局將爭取市議會支持，讓消防弟兄有較佳的工作環境。
(中時)
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