涉偷長夾 金馬獎女評審哭：沒有犯罪
曾任金馬獎評審、女影評人老嘉華被控去年赴北巿百貨的書店偷走新台幣7800元的女用長夾，一審判4月徒刑得易科12萬元，經上訴，她出庭哭說沒犯罪，求法官判無罪。
一審判決指出，老嘉華在去年3月15日下午2時許在台北巿微風廣場的書店，徒手竊取價值新台幣7800元、放置於展示桌上的女用長夾；店家發現遭竊，經調閱店內監視錄影畫面後報案，警方循線逮捕老女，但未扣得女用長夾。
判決指出，老嘉華表示，當天確實有到書店，並矢口否認有竊盜犯行，可能她拿起長夾後，放在店內其他地方，並沒有攜帶出書店，她是電影業界從業人員，曾任全國性報刊的記者、影藝版主編，並參與過知名電影的拍攝工作，及入圍金馬獎最佳改編劇本、擔任金馬獎評審，持續擔任全國性週刊特約專欄影評人，沒有竊取皮夾的動機。
但一審法院以監視器晝面認定，她確實拿走長夾，依竊盜罪判她4月徒刑，得易科罰金12萬元。案件上訴後，由台灣高等法院審理。
老嘉華日前在高院庭訊時，哭著說，本案至今將近1年，她的生活、工作、名譽都毀了，「我沒有犯罪，我真的無罪」。
高院合議庭諭知3月22日進行宣判。1060312
(中央社)
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