馬英九：我溫良恭儉 當仁不讓

我要評比

中國國民黨主席洪秀柱說前總統馬英九溫良恭儉，但把天下都讓出去。馬英九今天表示，「我溫良恭儉，但當仁不讓」。

紀念國父孫中山逝世92週年，馬英九上午率前總統府團隊成員到國父紀念館，向國父銅像致敬；參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌也率前台北市府團隊到場致敬。

馬英九抵達時，前副總統吳敦義、郝龍斌、前總統府秘書長曾永權、楊進添、前國家安全會議秘書長金溥聰、高華柱、胡為真等人都上前迎接。

馬英九向國父銅像敬禮後，步出正廳，受到熱情民眾與陸客包圍，有民眾高喊「總統好」、「馬總統，我們好想你」。

看到這麼多熱情民眾，馬英九搭車離去前，站上座車車門門緣，舉起雙手，高喊「中華民國萬歲」。1060312

(中央社)