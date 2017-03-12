空氣品質不佳 前鎮小港紅害

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環保署提醒，空氣品質指標（AQI）顯示前鎮及小港測站為紅色警示，即對所有族群不健康，宜減少在戶外活動；中南部地區有多個測站為橘色提醒，敏感族群要注意。

環保署空氣品質監測網顯示，今天早上約9點10分中南部地區空氣品質不佳，多個測站的空氣品質指標（AQI）達到橘色提醒，包括線西、大里、埔里、南投、竹山、斗六、麥寮、台西、新港、嘉義、台南、美濃、橋頭、楠梓、仁武、左營、前金、復興、鳳山、大寮、林園、屏東及潮州等測站；前鎮及小港為紅色警示。

環保署說，紅色警示等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。至於橘色提醒的區域，敏感族群要注意。1060312

(中央社)