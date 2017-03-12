傳引新機不順改風水 遠航：改善積水

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遠東航空最近整修門面，築起一道高牆，傳說是遠航引進新機不順，藉改門面改風水，不過，遠航表示，是要改善下大雨積水。

遠航總公司位在民航局右側，緊鄰華航松山園區，原本的門面是一大片柵欄式鐵門，最近拆除鐵門，另築一道高牆，進出門移到旁邊。

傳說遠航引進新機不順，盼改門面改風水。

遠航去年原打算引2架波音737-800飛機，因與租賃公司有爭議，中途生變；今年計劃引進2架ATR，原希望民航局加速審查，讓4月底飛機就開始營運，不過，民航局堅持依正常程序審查，最快也要下半年才完成。

遠航營運長曾金池說，更新門面主要是遠航的大門老舊且生鏽，加上一下大雨門口很容易積水，與引進新機一事無關。

曾金池坦承，更新門面時，有請風水老師指點，改高牆的做法就是風水老師的建議。1060312

(中央社)