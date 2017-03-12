傳引新機不順改風水 遠航：改善積水
遠東航空最近整修門面，築起一道高牆，傳說是遠航引進新機不順，藉改門面改風水，不過，遠航表示，是要改善下大雨積水。
遠航總公司位在民航局右側，緊鄰華航松山園區，原本的門面是一大片柵欄式鐵門，最近拆除鐵門，另築一道高牆，進出門移到旁邊。
傳說遠航引進新機不順，盼改門面改風水。
遠航去年原打算引2架波音737-800飛機，因與租賃公司有爭議，中途生變；今年計劃引進2架ATR，原希望民航局加速審查，讓4月底飛機就開始營運，不過，民航局堅持依正常程序審查，最快也要下半年才完成。
遠航營運長曾金池說，更新門面主要是遠航的大門老舊且生鏽，加上一下大雨門口很容易積水，與引進新機一事無關。
曾金池坦承，更新門面時，有請風水老師指點，改高牆的做法就是風水老師的建議。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。