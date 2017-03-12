荷蘭禁土部長入領事館 土總統痛斥納粹

在土耳其家庭與社會政策部長被禁止進入在鹿特丹的土耳其領事館後，數百人在領事館外高舉土耳其國旗抗議。(美聯社)

(10:00更新 荷蘭護送土部長回德國境內)土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)最近痛斥荷蘭政府是「納粹餘黨和法西斯主義者」，因為荷蘭不但禁止土耳其部長在荷蘭舉行活動，也不讓土耳其家庭部部長進入領事館，使得這兩國之間關係緊張、情勢升高。

根據BBC報導，土耳其家庭與社會政策部部長卡雅(Fatma Betul Sayan Kaya)原本欲搭車前往位於鹿特丹的土耳其領事館，但在車子行進到距離不到30公尺時，卻發現荷蘭警察已因安全理由，將前往該領事館的道路封閉，荷蘭已護送卡雅回到德國境內。卡雅在這之前在德國舉辦多起會議，她決定驅車前往是因為聽到土耳其外交部長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)搭乘的班機被禁止降落。

恰武什奧盧原本預計要在土耳其人在荷蘭聚居的區域舉辦活動，目的是要為了下個月土耳其即將舉辦的公投，獲得荷蘭這個區域約40萬名土耳其裔人的支持，這活動將決定艾爾多安是否能獲得更大的權力。但荷蘭已基於安全理由取消了這個活動，土耳其因此召集在首都安卡拉的外交官、並要求解釋。

針對艾爾多安嚴厲的批評，荷蘭總理馬克·呂特(Mark Rutte)反擊他說得真的太過分了。荷蘭不是唯一禁止土耳其官員演說的國家，奧地利、德國和瑞士都已禁止過類似活動。艾爾多安要脅土耳其可能會因外交部長的班機被禁止降落，而對荷採取相同的報復，恰武什奧盧也警告土耳其可能會因此制裁荷蘭。

BBC駐土耳其特派記者分析，這些事件很可能是精於政治操弄的艾爾多安的計謀。和歐洲國家發生摩擦、以及他關於納粹的發言，很可能是他想要塑造出弱勢的形象，以在土耳其國人心中產生出外國正在對土耳其醞釀陰謀的疑慮，並將自己塑造成能擊退歐洲欺壓者的英雄。

(中時電子報)