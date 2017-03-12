荷蘭禁土部長入領事館 土總統痛斥納粹
(10:00更新 荷蘭護送土部長回德國境內)土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)最近痛斥荷蘭政府是「納粹餘黨和法西斯主義者」，因為荷蘭不但禁止土耳其部長在荷蘭舉行活動，也不讓土耳其家庭部部長進入領事館，使得這兩國之間關係緊張、情勢升高。
根據BBC報導，土耳其家庭與社會政策部部長卡雅(Fatma Betul Sayan Kaya)原本欲搭車前往位於鹿特丹的土耳其領事館，但在車子行進到距離不到30公尺時，卻發現荷蘭警察已因安全理由，將前往該領事館的道路封閉，荷蘭已護送卡雅回到德國境內。卡雅在這之前在德國舉辦多起會議，她決定驅車前往是因為聽到土耳其外交部長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)搭乘的班機被禁止降落。
恰武什奧盧原本預計要在土耳其人在荷蘭聚居的區域舉辦活動，目的是要為了下個月土耳其即將舉辦的公投，獲得荷蘭這個區域約40萬名土耳其裔人的支持，這活動將決定艾爾多安是否能獲得更大的權力。但荷蘭已基於安全理由取消了這個活動，土耳其因此召集在首都安卡拉的外交官、並要求解釋。
針對艾爾多安嚴厲的批評，荷蘭總理馬克·呂特(Mark Rutte)反擊他說得真的太過分了。荷蘭不是唯一禁止土耳其官員演說的國家，奧地利、德國和瑞士都已禁止過類似活動。艾爾多安要脅土耳其可能會因外交部長的班機被禁止降落，而對荷採取相同的報復，恰武什奧盧也警告土耳其可能會因此制裁荷蘭。
BBC駐土耳其特派記者分析，這些事件很可能是精於政治操弄的艾爾多安的計謀。和歐洲國家發生摩擦、以及他關於納粹的發言，很可能是他想要塑造出弱勢的形象，以在土耳其國人心中產生出外國正在對土耳其醞釀陰謀的疑慮，並將自己塑造成能擊退歐洲欺壓者的英雄。
(中時電子報)
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