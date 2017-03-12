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伊拉克發現IS殺害囚犯大型墳場

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伊拉克的民兵團體今天宣布，他們在鄰近摩蘇爾（Mosul）的巴杜什（Badush）監獄發現一個大型墳場，當中有數以百具遭伊斯蘭國（IS）處決受害者的遺骸。

法新社與「伊拉克人新聞網」（Iraqi News）報導，包括收復摩蘇爾行動在內超過兩年苦戰以擊退IS期間，伊拉克部隊已發現數十個這類有數以百具遺骸的大型墳場。

據報導，IS於2014年控制巴杜什期間殺害多達600人，另據說IS也將綁架而來的伊拉克少數族裔亞茲迪（Yazidi）的婦女，關在巴杜什監獄。

伊拉克軍方表示，民兵團體「人民動員」（Hashedal-Shaabi）的部隊，是從IS聖戰士手中奪回巴杜什監獄的單位之一。「人民動員」是一支親政府部隊的鬆散聯盟，主要為伊朗所支持的什葉派民兵。

伊拉克軍方表示，「人民動員」部隊發現「在監獄（巴杜什）裡，有座大約含500具平民囚犯遺骸的大型墳場，這些受害者是IS占領摩蘇爾及控制監獄期間所處決」。

據「人權觀察」（HRW）所稱，2014年6月10日，IS的槍手處決巴杜什監獄內達600名囚犯。IS槍手逼迫受害者沿一個溝壑跪著，然後用步槍將他們射殺。聯合國一份報告也有提到這個數字。

這些被處決者中，大多數被認為是在伊拉克居多數的什葉派穆斯林，IS視什葉派穆斯林為異端。

IS在巴杜什監獄的暴行不僅是處決囚犯。伊拉克國會議員達克希（Vian Dakhil）2014年時表示，IS聖戰士還在監獄關了超過500名亞茲迪婦女。IS將魔爪鎖定少數教派的亞茲迪，殺害男人並把婦女與女孩關著當性奴隸。

巴杜什監獄這個點並非摩蘇爾收復戰期間所發現的第一座大型墳場；伊拉克部隊去年11月於摩蘇爾南邊的哈馬姆-阿利爾（Hamam al-Alil）地區找到過1座，今年初伊拉克部隊收復的一個地區也有1名為哈斯法（Khasfah）的巨坑，可能是對抗IS的戰爭中最大1座大型墳場。（譯者：中央社陳亦偉）1060312

(中央社)

關鍵字：伊拉克監獄部隊墳場處決
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