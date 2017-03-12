民族主義形同戰爭 歐蘭德要左派團結
距離法國總統大選還有一個多月，面對極右勢力崛起，總統歐蘭德今天引用前總統密特朗的名言提出警告，「民族主義就是戰爭」，呼籲左派人士團結起來。
民調長期低迷的歐蘭德（Francois Hollande）去年底宣布放棄競選連任後，就與選戰保持距離，很少評論，也不表態。
他今天在法國西部頒發騎士勳章給左派前總統密特朗（Francois Mitterrand）之子吉貝．密特朗（Gilbert Mitterrand）時，呼籲左派團結起來，抵抗民族主義帶來的危險。
歐蘭德說，民族主義有各種極端、隔離主義、保護主義和自私的形式，他引用密特朗曾說的「民族主義就是戰爭」一句，要大眾提高警覺。
根據法國資本雜誌（Capital），美國分析公司穆迪（Moody’s）近日評估，法國脫離歐盟及歐元區的可能性不大，但正逐漸提高。
越接近大選，部分投資人越擔心極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）可能當選，她主張舉辦法國脫歐公投，還要法國停用歐元、改用自己的貨幣，並退出北大西洋公約組織（NATO），若她的政見成真，歐盟將搖搖欲墜。
目前各候選人中，以號稱中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）聲勢最盛，他與瑪琳．雷朋同為最有可能進入第2輪投票的人選，且在兩人對決中很可能獲勝。
右派候選人費雍（Francois Fillon）企圖在其妻涉入坐領乾薪案後重振競選腳步，但支持率已大不如前。左派候選人阿蒙（Benoit Hamon）則在民調中屈居第4，民眾和媒體聚焦在費雍的醜聞和極右勢力崛起，幾乎讓他的存在被邊緣化。1060312
(中央社)
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