馬英九帶陸客齊喊「中華民國萬歲」

前總統馬英九見民眾熱情簇擁，忍不住站上車向群眾致意。（周毓翔攝）

前總統馬英九站上車高呼「中華民國萬歲！」（周毓翔攝）

前總統馬英九今天率前總統府團隊至國父紀念館，紀念國父逝世92周年，向國父遺像獻花致意。馬英九離開國父紀念館被民眾包圍，馬英九上車離開前為了呼應熱情民眾的呼聲，突然爬上車向民眾招手致意，並大聲吶喊「中華民國萬歲！」

前副總統吳敦義與國民黨副主席郝龍斌今天也在國父紀念館陪同馬英九向國父遺像致意。前總統府團隊也是幾乎到齊，前秘書長曾永權、前國安會秘書長金溥聰、高華柱等人一早就在國父紀念館等候馬英九抵達會場。

馬英九離去時碰巧遇到熱情民眾簇擁想握手，有陸客團剛好遇到馬英九，更是擠上去搶拍照握手，陸客高喊「馬總統好帥！」馬英九離開前站上車大喊「中華民國萬歲！」時，還有陸客興奮地跟著應聲「中華民國萬歲！」

(中時)