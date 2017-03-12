溫暖天藏回馬槍 吳德榮：周二降溫10度以上
今明兩日除了夜晚稍涼，白天氣溫溫暖怡人，但下周二起，氣溫降幅將達10度以上，北台灣最低氣溫約13、14度，空曠地區可達12、13度，周五才回溫，且北台灣降雨明顯，屬濕冷天氣。
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」寫道，最新（11日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至明下午，台灣附近盛行東風逐漸轉東南風，天氣穩定，除了早晚稍涼，白天溫暖舒適，只有東半部迎風面有零星短暫雨。
但吳德榮提醒民眾，明傍晚就會有一波「大陸冷氣團」南下，北台灣天氣先轉變，有局部雨、氣溫下降。周二至周四（14至16日）受「大陸冷氣團」影響，應注意「乍暖還寒」，北台灣白天氣溫可達10度以上降幅，轉「濕冷」；周二晚至周三早晨氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區將岀現12、13度，台北市最低氣溫13、14度；中南部及花東氣溫也會明顯下降，幅度相對較小。周四氣溫僅微幅回升、北台灣天氣仍「濕冷」。
吳德榮強調，此波天氣為濕冷天氣，周二至周四水氣較多，北台灣降雨明顯，中部及花東有局部短暫雨，周三水氣較少、北部及東半部仍有局部短暫雨，周五、六冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升；但水氣多，北部及東半部有局部雨。
(中時)
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