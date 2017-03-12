烏龍懸賞海報 誤將士官長當車手

台中市豐原分局上月24日在所轄豐原區、潭子區、大雅區、神岡區的提款機旁，張貼4名詐騙車手照片，計約40張海報，供民眾指認，並懸賞1萬元獎金，不料其中1張照片卻誤植成未涉詐的士官長；該名士官長發現後報警澄清，本月1日警方才將海報撤下，並向對方致歉。事後有民眾向媒體爆料「涉詐照片在軍中流傳，士官長名聲都沒了，情緒大受影響！」

豐原分局偵查隊副隊長許明達表示，該隊根據165反詐專線，查出車手在1月3日21點48分37秒到ATM取款，經向銀行調閱監視器畫面，該時段僅士官長出現，因此誤當他是車手，直到士官長出面澄清，再度比對，才發現銀行監視器的時間未調整至中原標準時間， 時間慢了31秒，以致錯認。

(中時)