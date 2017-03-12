海軍：標二飛彈裂痕 非外力造成

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海軍司令部今天表示，今年1月執行標準二型飛彈上彈作業時，檢查發現彈頭段鼻椎罩有裂痕，初步研判非外力造成，經先行包覆維持現狀，相關組段可更換後繼續運用。

媒體報導，負責海軍武器系統維修的海軍戰鬥系統工廠蘇澳維修站，傳出一枚向美方購買、價值3000多萬元的標準二型飛彈，因碰撞導致前端陶瓷護罩出現大面積裂痕，負責人事後隱匿未上報，還裹膠帶補救，單位直到今年初才發現護罩損壞。

海軍司令部上午表示，爆料內容非屬事實；戰鬥系統工廠蘇澳維修站於今年1月執行標準二型飛彈上彈作業時，檢查發現彈頭段鼻椎罩有裂痕，初步研判非外力造成，經先行包覆維持現狀，相關組段可更換後繼續運用。

海軍司令部表示，海軍各型飛彈均依技令執行相關維保及檢查作業，並具修護能量，以確保戰力無虞。1060312

(中央社)