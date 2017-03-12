鎖定什葉派 大馬士革炸彈攻擊增至59死

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監督團體敘利亞人權瞭望台組織指出，敘利亞首都大馬士革發生鎖定什葉派朝聖者的兩起炸彈爆炸攻擊案，造成大部分是伊拉克人的59人喪生。這是當地歷來最血腥攻擊之1。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，巴布艾薩希爾區（Bab al-Saghir）1枚路邊炸彈在1部巴士行經時被引爆，另外，1名自殺炸彈客引爆身亡，當地多座什葉派陵墓吸引來自全球各地信眾前來朝聖。

瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）說，兩起爆炸造成大部分為伊拉克什葉派的47名朝聖者喪命，另有12名敘國親政府戰士死亡。

敘國內政部長夏爾（Mohammad Shaar）指出，攻擊鎖定「不同阿拉伯國家的朝聖者」。

「殺人是他們唯一的目的。」

1名目擊者告訴法新社，第1起爆炸案發生後路人聚集圍觀之際，第2枚炸彈又被引爆。國營電視台報導，當局還在附近拆除了1部有誘殺裝置的摩托車。

還沒有任何團體聲稱犯案。（譯者：中央社何宏儒）1060312

(中央社)