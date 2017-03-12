NBA》談桑德斯 詹皇：我改造壞小子很厲害
儘管「問題人物」桑德斯還沒敲定加盟騎士，「小皇帝」詹姆斯似乎等不及了！詹皇12日表示，「我從來不會拒絕給人第2次機會，如果騎士是他的目的地，我會很開心參與他的成功，你們知道我的，我在幫人重回正軌方面很厲害。」
詹姆斯確實拿一些聯盟「壞小子」很有一套，包含「鳥人」安德生、艾迪柯瑞、「神經刀」J.R.史密斯、尚波特等人，都在成為詹皇隊友之後，打出跟過往完全不同的成績，看來詹皇的影響力還是很有用的。
「我不在桑德斯的身邊，我不知道他每天打球的流程怎樣，但以旁觀者角度來看，他很想再次回到NBA打球，」詹姆斯說，「他有天賦與能力，我們很清楚，這裡的球員休息室，將成為幫助他的最佳場所。」
桑德斯2月23日曾到騎士試訓過，當時就給詹姆斯留下深刻印象，詹皇認為，桑德斯是個運動能力十足的大個子，也有難以置信的火鍋與籃板能力，「我不知道在他離開NBA期間發生什麼，起碼他想再得1次機會。」
只是桑德斯加盟騎士還沒完全底定，因為騎士高層透露，還有另外1名球員跟桑德斯爭搶最後1個球隊名額，不過隨著詹皇公開表態支持，看來騎士簽下桑德斯的機率仍然較高。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。