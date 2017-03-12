NBA》談桑德斯 詹皇：我改造壞小子很厲害

儘管還沒定案，詹姆斯卻已公開力挺騎士簽下桑德斯了。(美聯社資料照)

儘管「問題人物」桑德斯還沒敲定加盟騎士，「小皇帝」詹姆斯似乎等不及了！詹皇12日表示，「我從來不會拒絕給人第2次機會，如果騎士是他的目的地，我會很開心參與他的成功，你們知道我的，我在幫人重回正軌方面很厲害。」

詹姆斯確實拿一些聯盟「壞小子」很有一套，包含「鳥人」安德生、艾迪柯瑞、「神經刀」J.R.史密斯、尚波特等人，都在成為詹皇隊友之後，打出跟過往完全不同的成績，看來詹皇的影響力還是很有用的。

「我不在桑德斯的身邊，我不知道他每天打球的流程怎樣，但以旁觀者角度來看，他很想再次回到NBA打球，」詹姆斯說，「他有天賦與能力，我們很清楚，這裡的球員休息室，將成為幫助他的最佳場所。」

桑德斯2月23日曾到騎士試訓過，當時就給詹姆斯留下深刻印象，詹皇認為，桑德斯是個運動能力十足的大個子，也有難以置信的火鍋與籃板能力，「我不知道在他離開NBA期間發生什麼，起碼他想再得1次機會。」

只是桑德斯加盟騎士還沒完全底定，因為騎士高層透露，還有另外1名球員跟桑德斯爭搶最後1個球隊名額，不過隨著詹皇公開表態支持，看來騎士簽下桑德斯的機率仍然較高。

(中時電子報)