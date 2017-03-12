一則LINE等於加班4小時 柯P：哪這麼好賺

台北市長柯文哲今出席植樹活動。（陳燕珩攝）

一例一休上路後，引發不少勞資爭議，隨著宣導期即將結束，近日勞動部提醒，若雇主在休息日發LINE訊息給勞工，等同4小時加班。對此，酷愛用LINE聯繫公務的台北市長柯文哲受訪表示，「哇！哪有那麼好賺的。」

柯文哲說，宣導期間接獲很多陳情跟檢舉，市府有蒐集問題去處理，輔導資方改進。對於一例一休爭議頻傳，他直言，這些都是問題，還是要有規範，雖不贊成下班一直傳LINE，但一則LINE等於4小時加班，哪有那麼好賺，之後遇到相關問題會好好整理，再看如何處理。

(中時)