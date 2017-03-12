荷拒土外長入境 水柱驅離支持土國群眾

荷蘭當局禁止土耳其的部會首長入境，使得荷土兩國緊張升溫之際，大批支持土耳其的示威群眾昨晚湧現鹿特丹的土耳其領事館外聲援。荷蘭警方今天凌晨則以水柱等驅離群眾。

法新社報導，法新社記者看到超過1000人揮舞土耳其國旗，聚集在往土耳其領事館的街道上。土耳其將於4月舉行公投，荷蘭阻撓土耳其官員參加海外支持公投的造勢集會，使兩國緊張關係急速上升。

荷蘭派出大批警方因應示威群眾，群眾裡有許多人帶有土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）照片的標誌，群眾高聲唱歌及叫喊，但大致平和。

但經數小時平和抗爭後，荷蘭警方於12日凌晨以水柱與騎警，強制驅離群眾。

50歲、來自鹿特丹的馬爾蒂（Marti）告訴法新社：「人們今晚非常火大，覺得他們表達意見的自由受阻，我們要表達抗議，因為我們想聽我們的部長說話。」

荷蘭當局昨天一早拒絕土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）的班機降落荷蘭，讓緊張情勢升溫。卡夫索格魯原本要參與一場集會，爭取群眾支持4月的爭議性公投。

土國各部會首長最近為土耳其4月這場修憲公投奔赴歐洲各地，鼓動數百萬住在海外的土耳其公民投下「贊成」票，藉此讓土耳其總統艾爾段擴權。

有示威者表示，這是他40年來第一次參與示威，他覺得這回應該站出來。這位來自阿納姆（Arnhem）、要求不具名的40歲男子表示，還有很多在像是比利時、德國、法國等地的人，用他們的方式表達抗議，抗議不會停止。

此外，土耳其官方的安納杜魯（Anadolu）新聞社表示，土耳其家庭與社會事務部長卡雅（Fatma Betul Sayan Kaya）也從德國杜塞道夫（Dusseldorf）抵達鹿特丹，但土耳其的電視台報導，卡雅在鹿特丹的土國領事館前約30公尺即遭荷蘭警方阻擋。

路透社報導，荷蘭當局留置卡雅，阻撓她參與鹿特丹一場支持土耳其總統艾爾段的集會。RTL電台表示，卡雅被宣布為「不受歡迎外籍人士」，會被護送返回德國出發地。（譯者：中央社陳亦偉）1060312

(中央社)