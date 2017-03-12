綠島油污 東縣府邀生態專家調查
綠島油污事件，台東縣政府今天繼續刮除岸邊油污，至於海底部分會請潛水人員了解狀況，同時邀請專家對油污狀況進行生態調查。
綠島遭不明來源之海洋油污染事件，經立法委員劉櫂豪向環保署求助，以及台東縣政府緊急應變後，昨天從綠島燈塔及中寮漁港周遭沙灘油污已大致完成清除。
今天則對礁岩區塊狀污染則先以湯匙及刮刀小部分清除，後續視污染狀況再輔以高溫高壓清洗機具及吸油棉片完整清理。
在污染源追查方面，應變團隊已完成油污飄散圖之模擬，並利用AIS船舶辨識系統篩選3月8日至10日經綠島中寮漁港周圍40海浬 (74公里)之可疑船舶，並通報航港單位若有預報進我國任一港口時，通知會同登輪進行「港口國管制」 (PSC)稽查。
昨天統計動員作業81人次、運送車輛10車次、海巡署1艇次、鏟裝車1車次，使用1箱片狀吸油棉，清理含油污垃圾計615公斤。
台東縣政府環保局長謝清泉表示，縣長黃健庭今天最新指示，相關單位立即邀請生態專家學者，對綠島油污事件進行生態調查評估，若有影響並建議日後如何補救及復育。
至於海底油污部分，謝清泉表示，今天會請發現的潛水人員了解當初看到的情形，不過岸際優先，評估油污狀態及數量後，再研議是否用汲油器或其他適合方式進行清理。1060312
(中央社)
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