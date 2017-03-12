肯亞詐騙案 寫入陸最高法最高檢報告

台灣男子劉泰廷2016年4月因在肯亞涉及詐騙被遣送到北京審訊。(陳君碩攝)

大陸全國兩會12日發布「兩高」報告(最高人民法院、最高人民檢察院)，將去年四月喧騰一時的肯亞電信詐騙案寫入，並在頭幾頁就提及，顯示兩高對詐騙案的重視。報告指出，去年批准逮捕電信詐騙犯罪近2萬人，肯亞案中有116人被逮捕，77人被移送審查起訴。

在〈最高人民法院工作報告中》，回顧2016年工作，在第三頁就提及，嚴懲電信網絡犯罪。會同最高人民檢察院、公安部出台適用法律意見，堅決打擊電信網絡詐騙等犯罪，各級法院審結相關案件1726件。會同有關部門發布防範和打擊電信網絡詐騙犯罪通告，對在規定期限內拒不投案自首的依法從嚴懲處。

在《最高人民檢察院工作報》中，則在第二頁的2016年工作回顧就提到，批准逮捕電信詐騙犯罪19345人。北京、浙江、廣東檢察機關提前介入偵查，及時批補起訴張智維等116人、羅兆隆等108人、崔培明等129人特大跨國電信詐騙案。

在報告本文後的「案例說明」中指出，張智維等116人電信網絡詐騙案。張智維等人在肯尼亞租用當地服務器，冒充中國大陸醫保人員、公安民警或檢察人員等，針對中國境內被害人實施詐騙，涉案213起，涉案金額3240萬餘元。2016年4月至8月，肯尼亞警方先後兩次向我公安機關遣返117名犯罪嫌疑人。

報告還提到，北京市檢察機關組織精幹力量，提前介入偵查，引導取證，對公安機關提請批准逮捕的張智維等117名犯罪嫌疑人批准逮捕116人，目前已有77人被移送審查起訴。

報告中提到的「張智維」，即為去年四月被遣送到北京的台灣男子劉泰廷，他在被審訊中提到的詐騙集團首腦「胖才」。

該起案件包括23名台灣人和13名大陸人。該詐騙集團以虛構醫保機構、北京警方等特殊身份，以受害人身份證被盜用、被人冒用身份証辦理銀行卡涉嫌洗錢為由，讓受害人提供姓名、身份證等個人訊息，偽造「逮捕令」、凍結管制令等騙取信任，要求受害人將財產轉入其提供的賬戶，以此騙取錢財。

此外，在去年涉台的工作成果，高院的報告也指出，保護港澳台同胞和歸僑僑眷合法權益，審結涉港澳台、社僑案件1.9萬件，辦理涉港澳台司法協助請求或委託事項1.1萬件。同時出台辦理在台灣地區服刑大陸居民回大陸服刑案件規定，推進兩岸司法互助。今年也將繼續「加強涉港澳台、涉僑案件審判，積極辦理司法協助和互助案件」。

(旺報)