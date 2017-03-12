傅崐萁有意挑戰台北市長？柯：他霸氣十足

台北市長柯文哲今出席植樹活動。（陳燕珩攝）

台北市長柯文哲民調低落，藍綠好手紛紛表態競選2018台北市長，近日傳出，「後山王」傅崐萁有意在花蓮縣長卸任前，轉戰台北市長。今早柯文哲出席活動受訪笑說，傅崐萁「霸氣十足」，很有決斷力，每個人從政風格不太一樣，等到他真的要參選再來煩惱，現在先把每天該做事情做好。

傅崐萁現為無黨籍，若代表藍營參選，被視為仿效「柯P模式」。對此柯文哲說，通常一個model成功之後，別人會開始仿製，但還是要維持創新，要再模仿者前面再創新。

(中時)