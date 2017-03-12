陸川大校工詩人　寫詩1500首

中國大陸四川大學1名45歲的校工，平日上班，有空時到學校旁聽詩歌課程，下班後就埋頭寫詩，「一天能寫10首左右」，近年來已創作了1500多首詩。老師形容這名校工是「草根詩人」。

大陸成都商報今天報導，只有初中程度的凌麗秀是四川大學江安校區後勤部水電中心的1名值班員，2015年，她向學生商借圖書證，開始在學校圖書館借書。她說，自己很喜歡詩歌，尤其是徐志摩的詩。

接下來，她開始試著旁聽大學的詩歌課程，總是坐在教室裡的最後一排。白天上班，晚上每周旁聽2到3堂的夜間課程，兩年下來，上的課難以計數。

凌麗秀勤奮看書、旁聽課程，而且還對創作詩詞有狂熱，自己取了筆名「光芒」。她說，「我的工作比較靈活，一天能寫10首左右。」

有些老師還在課程上分享朗誦凌麗秀創作的詩，有老師則形容凌麗秀是「草根詩人」，雖然生活比較普通，但不會因為她工作平凡或是地位普通而減少她詩作奪目的魅力。1060312

(中央社)