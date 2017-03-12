不要不要 國道警察變換車道宣導影片夯

國道公路警察局日前在臉書PO一段民眾行車紀錄器，一名女駕駛在高速公路硬要變換車道，旁邊男駕駛高喊「不要！不要！」結果還是發生追撞。警方呼籲國道變換車道要注意安全。（翻攝畫面）中央社記者林長順傳真 106年3月12日

國道公路警察局日前在臉書PO一段民眾行車紀錄器，一名女駕駛在高速公路硬要變換車道，旁邊男駕駛高喊「不要！不要！」結果還是發生追撞。警方呼籲國道變換車道要注意安全。

這段影片中，女駕駛開車行經五楊高架與五股交流道的交會處中間車道，下雨的天氣使線不清，坐在副駕駛座的男子詢問「你看得清楚嗎？」，女駕駛表示「看得清楚啊」。男子詢問「那你現在要幹嘛？我看不懂啊」，女駕駛則回應「我要過去啊」。

女駕駛隨後開車切入右側車道打算下交流道，男子大喊「很危險啊！不要！不要啊！」隨後發生追撞事故。

國道公路警察局臉書粉絲專頁小編表示，當事人很有勇氣提供影像，用自己慘痛的教訓，花了三部車貴森森的修車費，提醒大家注意變換車道的安全，他希望大家嘴上留情，並說「這篇不開放罵人」。

這篇PO文被網友分享2000多次。有網友留言表示，「這先生從15秒就能預知他老婆會撞上去了」、「我給女友開車時都很希望副駕這邊也有煞車踏板」、「三寶是國道肇事的元兇、挑起駕駛人的怒火。」

國道公路警察局指出，車輛駛離國道或快速公路主線車道下匝道時，未排隊而插入正排隊下交流道的車輛中間，可罰新台幣3000到6000元。1060312

(中央社)