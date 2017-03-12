唐獎女性永續發展科學週 成大開幕登場
成功大學接受唐獎基金會委辦女性永續發展科學週活動，今天上午在成大開幕。並安排前美國總統歐巴馬任命的國家首席醫生雷吉娜‧班哲明(Regina Benjamin)發表專題演講。
女性永續發展科學週「 Gro Brundtland Week of Women in Sustainable Development 」今年邁入第二屆，上午在成大力行校區綠色魔法學校開幕後，啟動至17日為止的一系列活動；成大校長蘇慧貞、唐獎教育基金會企劃處長胡茵茵、台大教授張智北等多位國內外學者共襄盛舉。
今年榮獲「格羅．布倫特蘭獎」(Gro Brundtland Award)的5位得主，全是全球優秀女科學家，分別是來自葉門的 Fathiah Zakham、印度的FarahFathima、烏干達的 Phyllis Awor、約旦的Wafa Al-Jamal 及台灣的顏怡君。5人今天都出席開幕式，並將於17日在唐獎教育基金會受獎。
美國前總統歐巴馬任命的第18屆國家首席醫生( Surgeon General)、美國聯邦政府對健康議題的發言人雷吉娜‧班哲明，在開幕式發表專題演講，由張智北擔任引言人，吸引不少關心這個議題的人士前往聽講。
「唐獎」是潤泰集團總裁尹衍樑在2012年創辦的國際性獎項，2014年選出首屆「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」四大獎項得主。
其中「永續發展」獎得主格羅．哈萊姆．布倫特蘭（ Gro Harlem Brundtland）同意唐獎授權成大連續3年舉辦女性永續發展科學週活動，希望讓開發中國家致力於公共衛生的優秀女科學家，到台灣學習推動永續發展工作。1060312
(中央社)
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