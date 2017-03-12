收到LINE算加班 柯文哲：怎會那麼好賺
台北市長柯文哲今天被問及下班後收到1則LINE算4小時加班時表示，會整理、收集相關問題再處理，「不贊成下班後，一直LINE不停，一則LINE等於4小時加班，怎麼會那麼好賺」。
新北市中和區某電子工廠廠務助理下班後，接到雇主用Line傳達工作指示，新北市政府仲裁委員11日從對話紀錄、聯繫對話時間等，認定本案勞工平日加班358分鐘、假日加班1007分鐘，依勞工薪資新台幣2萬5200元計算，資方應補發2598元加班費加班費，創全台首例。
柯文哲12日上午出席「為地球種下希望-植樹暨插秧活動」，會後受訪，媒體提問，關於下班後收到1則LINE加班算4小時加班費」的想法。
柯文哲說，會收集相關問題後再處理，但還是要規範，「不贊成下班後，一直LINE不停，但1則LINE等於4小時加班，怎麼會那麼好賺」。
媒體詢問，有報導指出，花蓮縣長傅(山昆)萁明年卸任前，有意循「柯P模式」轉戰台北市長，傅陣營證實，雙北市長都列入評估。
柯文哲回應，這些事等發生後煩惱還來的及，「把每天該做的事情做好就好」，傅(山昆)萁霸氣十足，很有決斷力，至於從政方面，每個人風格都不一樣。
至於國民黨近期尋求無黨籍人選，希望複製柯文哲選上台北市長模式的想法，柯文哲說，一個模式成功後，別人會開始仿製，所以要維持創新，要在模仿者前面再創新。
針對一例一休議題，柯文哲說，規劃前3個月還是宣導期，且會收集整理各種陳情、檢舉相關問題，並輔導企業主改進，不會直接開罰，等宣導期結束後，再看那些需要處理還是需要修改整個規則，「要想看看」。1060312
(中央社)
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