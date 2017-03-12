世大運月底反恐演練 柯P：國家層級
台北世大運8月登場，軍方昨指出，將在本月底舉行世大運大型反恐和民安演練，模擬世大運開幕遭恐攻導致千人傷亡，今台北市長柯文哲出席活動表示，這是國家級的反恐演練，做完一遍會先檢討，有必要再做第二次。
柯文哲說，世大運的反恐演練是國家級層次，台灣雖不是恐怖攻擊最主要的國家，不過「勿恃敵之不來 恃吾有以待之」，換言之，要隨時做好防備，讓別人無隙可乘。柯表示，市府跟國安局長、警政署長開過會，會對世大運做完整的實體演練，再看後續狀況檢討是否做第二次。
此外，世大運籃球館OT委外經營由達欣集團得標，遭外界質疑是幫達新蓋主場館，柯文哲說，場館讓北市府自己經營有困難，還是必須OT委外經營，設定條件讓大家投標，只要確保是公平的就好，得標的條件都可給社會檢視，總是要有人得標。
(中時)
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