J女郎吳佩珊自學成女巫 驚曝偏財黑魔法需「死刑犯手掌」

元祖J女郎吳佩珊星路不順，8年前接觸女巫占卜，因此開始學習相關課程，如今還能幫朋友驅魔。(中時資料照片)

7年前曾被周刊爆出周杰倫是自己「第一個男人」的女歌手吳佩珊，因「元祖J女郎」身分而闖出知名度，然星路一直走得不順遂，組團出輯遇SARS、唱片公司老闆跑路等，發唱片之路實在坎坷，不僅如此，有靈異體質的她，更常遭「好色好兄弟」騷擾，種種困擾讓她四處求神問卜，8年前接觸巫術意外自學成女巫，透露曾幫好朋友驅魔，過程猶如《大法師》。

歌手出身的吳佩珊，出道14年卻始終沒有唱片代表作，據《蘋果日報》專訪，她曾參加《超級新人王》獲年度總冠軍，然2003年組成團體「One Fifth」出輯，卻遇到SARS，3年後推出個人專輯，竟遇上老闆捲款潛逃，她更透露，從小就能看見阿飄，在家看個電視，所有電器會啪一聲全部關掉，「色鬼」也讓她不堪其擾，「我有體感，很常碰到色鬼伸手往我身上摸」，甚至有次黑影還直接往她身上坐，面對這情況她罵髒話、念佛號都沒用，只能害怕的等事情過去。

面對長久的困境，萬念俱灰的吳佩珊開始四處算命求解套，結果8年前找上女巫占卜，一試成主顧，加上她從小看電影，對女巫施法有憧憬，因此開始學習相關課程，從基本的脈輪、草藥學起，一直到水晶、牌卡卜算未來都涉獵，而她學成後，曾半夜被朋友緊急找去驅魔，到場後看見朋友連烙好幾國語言，吳佩珊當下拿出淨化水晶結界念咒，之後朋友便大吐，問題也隨之解決，她說當時現場就像驅魔電影《大法師》一樣，讓她難以忘懷。

吳佩珊也透露，女巫占卜的行為也曾遭到訕笑、誤解，2010年她參加藝人競賽節目《金曲超級星》，在後台用靈擺算比賽運氣，就被同期藝人笑「那個神經病又在作法」，還去找她經紀人說：「你們家藝人又在發瘋」，讓她相當委屈，不過現在吳佩珊過得自在，每天起床會先跟牌卡溝通問問今日運勢，她建議有興趣的人可以研習白魔法，「白魔法屬於祈福，是用天然的花草、原料做儀式」，至於黑魔法因太強求速成，「有些招偏財的黑魔法，會用到死刑犯的手掌」，但也強調這些不好的事情，最終會以3倍原則回到自己身上，所以不推薦。

至於跟周董之間的一段情，吳佩珊將之視為一個「功課」，也澄清最初根本不是她自己爆料，只是媒體最終報導她自己放出消息，讓她覺得無奈，但如今已釋懷，選擇原諒爆料人，還反過來笑說「我就知道你會問這題」，心情顯然已放下。

(中時電子報)