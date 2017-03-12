柯文哲：提替代能源 關核電廠不是辦法

台北市長柯文哲今天被問及廢核議題時說，台灣現役還有3個核能發電廠，重點不是退役，而是推出替代計畫，要解決節能和替代能源政策，「現在把核電廠關掉，也不是辦法」。

廢核大遊行11日晚間6時順利落幕，據主辦單位統計，全台有超過5000人走上街頭，表達反核決心，廢核團體說，雖然政府承諾2025年要達成「非核家園」，但不管是老舊電廠除役、核廢料處置跟再生能源推動等問題，仍遲滯不前，改革效率跟決心不如民間期待。

柯文哲12日上午出席「為地球種下希望-植樹暨插秧活動」，會後受訪，媒體提問，關於廢核議題是否認為中央政府動作太慢。

柯文哲說，台灣現役還有3個核能發電廠，重點不是退役，而是提出替代計畫，要去解決節能和替代能源政策，「現在把核電廠關掉，也不是辦法」。

媒體報導，因國際恐怖活動頻繁，為強化反恐活動應變能力，軍方官員預定3月底舉行的世大運大型反恐及民安演練中，會模擬世大運開幕典禮遭到恐攻，造成千人傷亡假想狀況，測試台北市政府、軍方及各大醫院的緊急應變能力。

柯文哲說，世大運反恐是國家級的反恐演練，台灣雖不是恐怖攻擊最主要的國家，且也曾跟國安局、警政署開過會，希望針對世大運做完整演練，並先規畫實做1遍後再檢討，若有必要會做第二次演練。1060312

(中央社)