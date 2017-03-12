怎麼了？《甄嬛》安陵容深夜嘆想退出演藝圈

陶昕然2015年和演員男友何建澤結婚，去年生下1女。(圖／翻攝自陶昕然微博)

陶昕然疑深夜發文嘆「想退出演藝圈」。(圖／翻攝自新浪娛樂)

大陸女星陶昕然因演出《後宮甄嬛傳》中「安陵容」一角走紅，2015年和交往7年的演員男友何建澤結婚，去年生下愛女「何陶」，現專心在家顧娃，近日卻被爆出她疑似在朋友圈感嘆「想退出演藝圈」，讓網友都紛紛問「怎麼了？」

有網友爆出疑似是陶昕然在朋友圈發文截圖，提到她這些年做事從未有糾結猶豫、前思後想過，全憑感覺，導演高希希更曾說：「陶昕然啊，腦子裡只有演戲一件事」，不過現在看著熟睡的孩子，想到電腦一堆未讀郵件，「突然間萌生了退出演藝圈的想法...」，似想為了專心照顧家庭，而選擇隱退。

網友見狀都紛紛問「怎麼了？」擔心她給自己壓力太大，要她先不要想這麼多，專心照顧女兒就好。

(中時電子報)