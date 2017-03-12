情森馬基綠海家園 空軍馬基隊營區植樹

我要評比

春暖花開，空軍馬公基地勤務隊配合植樹節，今天在基地內舉辦「情森馬基、綠海家園」植樹活動，落實環境保育及減碳生活，營造基地綠美化優質環境。

空軍馬基隊植樹活動由隊長李漢強與政戰處長方嘉祥等留守官兵一起在營區種植龍柏、羅漢松與各種花草等苗木，期盼基地營區綠意盎然。

李漢強在植樹中，期勉官兵重視環境綠美化及節能減碳的保育觀念、親近、愛護樹木，營造美麗的低碳營區基地。1060312

(中央社)