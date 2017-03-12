擾亂睡眠問題多 日光節約時間反效果

對大部份美國人而言，日光節約時間只代表失去1小時睡眠時間，而越來越多研究顯示，這其實是相當合理的想法。

路透社報導，日光節約時間是在夏季月份將時間調快1小時，讓白天可持續至較晚時間，北美與歐洲多數地區都依循這項慣例，但其他地區多數國家並不如此。

根據研究，當幾乎全美的時鐘在春天的某個週日凌晨2點調快1小時，可能促使心臟病發與中風情況增加，造成更多車禍意外，降低員工生產力；此外，這也無助於減少國家能源花費，與設立這項規定的專家所相信的效果相反。

1份心理學期刊去年12月刊出的研究結果顯示，聯邦法官在日光節約時間開始實施後，比起施行日光節約時間期間前後1週，平均多花費5%時間做出判決。

研究人員表示，擾亂人類睡眠形式，即使只是輕微干擾，都可能造成巨大影響。

科羅拉多大學（University of Colorado）的桑德胡（Amneet Sandhu）2014年告訴路透社：「我們的研究顯示，突發的睡眠變化，即使很小，也可能造成有害影響。」他針對密西根醫院數據的研究顯示，日光節約時間開始後的週一，心臟病發的機率激增25%。

隨著今年的日光節約時間到來，許多人今天在社群網站上唉聲嘆氣，表示損失1小時睡眠對他們來說是相當嚴重的問題。

推特（Twitter）用戶小法利斯（Michael Farris Jr.）寫道：「日光節約時間就像共產黨的陰謀，讓我們全都混亂又疲憊，但還是認為政府想幫助我們。」

廢除日光節約時間，抑或反過來擴至全年施行，都必須經過美國國會通過法案。各州可自行決定是否實施日光節約時間，但在11月至隔年3月期間都一定得遵循標準時間。（譯者：中央社廖禹揚）1060312

(中央社)