孫亂入南韓專家爸BBC訪談 阿嬤承認可能是自己的錯

釜山大學教授Robert Kelly。(圖取自Robert Kelly的推特)

南韓釜山大學國際政治學教授凱利(Robert Kelly)日前因在接受BBC專訪時，兩個小孩突然打開門闖入而爆紅，他的母親今天承認孫子可能是因為平常習慣和祖父母用電腦講Skype才會闖入，凱利也對突然爆紅感到相當不可思議。

根據英國《獨立報》(Independent)報導，專訪中途凱利的兩個小孩：5歲的Marion和9個月大的James突然打開門、闖了進來，全部都被鏡頭另一端的主持人和觀眾看得一清二楚，在凱利極力保持正經時，凱利的太太Jung-a Kim驚慌地跑進房間把兩個小孩拖出去。這段影片自播出後，已經在網路上造成轟動。

凱利的媽媽Ellen承認她有可能是造成這個意外插曲的元兇，因為她和先生Joseph常常和住在南韓的兒子和孫子透過Skype軟體視訊。因為凱利通常是用這間他接受BBC訪談時使用的住家辦公室和他們視訊，所以兩個孫子很可能是在聽到房裡的電腦傳出聲音後，以為祖父母打視訊來了才會闖入。對於這段插曲引發的轟動，Ellen表示雖然這也很棒，但她比較希望凱利是因為他的專業而獲得重視。她補充，這種就是人生，教訓就是要鎖門！

BBC也報導，凱利對這個視訊造成轟動大感意外，在一名推特用戶David Waddell要求凱利讓他分享這段視訊後，凱利首先有些搞不清楚狀況，但最後忍不住回：「這就是那種會爆紅和變得很奇怪的東西嗎?」

這段影片在臉書上的觀看次數已超過3,000萬，幾乎各國媒體幾乎都報導了這個有趣的插曲。中東問題專家Ziya Meral在推特上向凱利表示不用擔心，就算爆紅也不會是壞事，所有在家接受過訪談的人看到這個影片只會微笑和喜歡這個影片。但網友Robbie Khan也開玩笑地說，凱利當時沒有站起來把小孩抱起來，應該是因為雖然他大半身穿著西裝，但下班身可能只穿了一條四角內褲。

(中時電子報)