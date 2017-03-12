巴西政策錯誤 經濟大衰退

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巴西地理統計局最新報告指出，過去兩年，巴西經歷了史上財富損失最大的過程，2015年國內生產毛額衰退3.8%後，2016年再跌3.6%。

這樣的結果顯示，2014至2016年，巴西國營石油公司（Petrobras）因爆出官商勾結貪腐醜聞受調查，突顯國內企業家的犯罪行為和政治經濟體制失敗的3年期間，國家財富減少了9.1%。

財政部長梅雷萊斯（Henrique Meirelles）表示，巴西經濟目前的衰退狀況，只是反映過去幾年採取錯誤經濟政策的後果，但唯有懂得從失敗中記取教訓，否則將繼續扼殺就業機會和希望。

巴西權威雜誌「如是周刊」（Isto E）專欄作家雅圖契（Leonardo Attuch）指出，巴西經濟危機與國家發展模式有直接關聯，因過去一直採用不公平的「國家資本主義」，只嘉惠少數國內「王牌企業」或與政府交好的企業。

雅圖契表示，巴西不是通過純資本主義創造新商機的國家，長久以來的官商勾結制度，讓國家面貌被刻畫成奸商的嘴臉；如果不盡快扭轉乾坤，很快地正派經營的企業家將成為瀕臨滅絕的物種。

除了從過去的經驗中記取教訓，未來的挑戰更需謹慎的態度。

經濟學家羅森伯格（Luis Paulo Rosenberg）表示，專家對2017年的經濟展望成長率預估最多是1%。雖然所有跡象都顯示對經濟成長有利，如通貨膨脹率和利率呈下跌趨勢，政府釋出勞工公積金為消費帶來動力，國會手中仍握有足以決定改善經濟的動態關鍵作用。

限制政府支出案獲國會通過，已是一大突破，仍有待國會審核的重要項目，如退休金改革案，被視為幫助國家恢復財政穩健必不可少的措施。1060312

(中央社)