柱批「讓」出天下 馬英九回應：當仁不讓

前總統馬英九（中）與黨主席參選人郝龍斌（右）跟吳敦義祭拜國父。（方濬哲攝）

前總統馬英九（中）與黨主席參選人吳敦義祭拜國父。（方濬哲攝）

馬英九站在車上熱情向民眾揮手回應。（方濬哲攝）

國民黨主席洪秀柱日前說前總統馬英九「溫良恭儉，但把天下都讓出去」，前總統馬英九今赴國父紀念館參與「國父孫中山逝世92週年」紀念儀式後回應，「我溫良恭儉，但當仁不讓」。馬英九離去時，受到熱情民眾與陸客包圍，有民眾高喊「總統好」、「馬總統，我們好想你」，他也站在車上熱情向民眾揮手回應。

(中時)