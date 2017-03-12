女性永續發展科學週 盼促國際交流
成功大學接受唐獎基金會委辦女性永續發展科學週活動，今天上午在成大開幕。唐獎基金會處長胡茵茵表示，女性在社會上的角色愈來愈關鍵，希望這樣的活動促進更多國際間的交流。
胡茵茵表示，以培養年輕女性研究人員為目標的「女性永續發展科學週」，2017年已遴選出5位「格羅．布倫特蘭獎」（Gro Brundtland Award）得主，她們分別來自葉門、印度、烏干達、約旦、台灣等地區，都是優秀、年輕，積極投入健康、環保永續等科學研究的學者，來台全程參與所有活動。
她說，女性在許多領域表現得相當傑出，在社會上扮演的角色也愈來愈關鍵，但很多人都是默默在奉獻。女性永續發展科學週的活動，特別關心開發中國家的發展，及女性如何扮演重要角色。
胡茵茵指出，除了獲獎的學者外，這次的活動中也邀請多名在公共衛生、人道關懷方面都有傑出貢獻的女性學者來台。希望他們能夠在台灣獲得豐碩的成果，台灣學者也能獲得更多交流機會。1060312
(中央社)
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