每包菸擬漲20元 稅收將增233億元

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立法院財政委員會本週將審查攸關長照財源的菸酒稅法部分條文修正草案與遺產及贈與稅法部分條文修正草案，菸稅預估每包將調漲新台幣20元，稅收將增加233.46億元。

立法院13日將審查菸酒稅法部分條文修正草案，15日將審查遺產及贈與稅法部分條文修正草案，2項法案所增加的稅收，都將用來充裕長期照顧服務財源。

在菸酒稅法部分條文修正草案部分，根據財政部提供給立法院的報告指出，菸品稅捐是抑制菸品消費的政策工具，台灣目前菸品稅捐占菸價比重約為 48%，與世界衛生組織建議菸品稅捐至少應占菸價 70%相較，菸稅還有調高空間。

財政部指出，自民國 91 年菸酒稅開徵以來，迄今沒有調整過菸稅，衡酌政府經濟財政狀況，並配合長期照顧服務法第 15 條修正，以調增菸稅所增加的稅課收入，挹注長期照顧服務財源，因此將各類菸品應徵 稅額，由現行每千支（每公斤）徵收590元，調增為每千支（每公斤）徵收 1590 元，換算下來等於每包香菸將調漲20元。

根據財政部估計，菸稅每包調漲20元，菸品消費量可以減少20.1625%，收到的稅額預估為436.21億元，較民國105年菸稅實徵202.75億元比較，每年約可挹注長期照顧服務財源 233.46億元 ，有助於長期照顧服務制度永續發展。 1060312

(中央社)