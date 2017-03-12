經貿路線槓上 英媒指白宮爆發南北戰爭
倫敦金融時報報導，川普陣營內部因不同經貿主張起爭執，經濟民族主義與自由貿易兩派火爆槓上，目前是溫和派勝出，但川普個人仍傾向保護主義派。
金融時報甚至以「白宮爆發南北戰爭」形容衝突場面。
金融時報（Financial Times）11日報導，美國總統川普（Donald Trump）首席策士巴農（Steve Bannon）與首席貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等支持民族經濟主義的強硬派，和來自華爾街，力挺自由貿易的白宮國家經濟會議主席寇恩（Gary Cohn），在白宮會議中起爭執。
報導指出，川普本人雖傾向支持經濟民族主義的論點，但大勢導向曾任華爾街投資銀行高盛（Goldman Sachs）總裁的寇恩一派，納瓦洛與國會共和黨議員溝通不佳，被排除在決策核心外，失去影響力。
納瓦洛與寇恩截然不同的經濟觀點，在川普陣營內爆發衝突不令人感到意外。這是川普典型的用人策略，就是讓幕僚競爭。
來自學界，對政治有濃厚興趣的納瓦洛，長期主張強硬回應美國與中國的貿易紛爭，主張高關稅等懲罰性措施，他近期還撰文批評德國與歐盟國家操控歐元，美國媒體稱他為川普的經貿代言人。
相較於納瓦洛，寇恩精通國際金融與經貿實務，已與加拿大及墨西哥就北美自由貿易協定（NAFTA）展開諮商，屬溫和派。
金融時報報導多引述不具名消息來源，白宮聲明指出，寇恩與納瓦洛兩人都是川普經貿隊伍中有價值的成員，他們合作執行川普的經貿議題，保護美國勞工，讓經濟成長。
川普在競選期間與就任後，均聲言保護美國勞工，懲罰關廠與工作外移的業者，保護主義氣息濃厚，與納瓦洛不畏懼掀起貿易戰的立場較為吻合。
白宮國家經濟會議近期任命歐巴馬時期的經貿官員奎恩（Andrew Quinn）出任特別助理，外界認為川普極端的經貿政策將會趨緩。不過勞工界認為，這是向華爾街低頭，華爾街勢力已打贏第一仗。1060312
(中央社)
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