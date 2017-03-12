林建任創立平台 旅行蹤快速規劃行程

「旅行蹤」APP創辦人 Jonathan Lin林建任（前排中），因為喜愛旅行，創立一個結合旅行規劃、旅遊商城的平台，讓旅人決定自己的旅程。中央社記者鄭景雯台北攝 106年3月12日

放棄年薪300萬元的工作，現在每天為使用者解答問題的「旅行蹤」APP創辦人 Jonathan Lin(林建任)，因為喜愛旅行，創立一個結合旅行規劃、旅遊商城的平台，讓旅人決定自己的旅程。

2015年1月之前，Jonathan 曾在科技業任職高階主管，當時最高年薪達新台幣300萬元，離開科技業不是被資遣，而是為了追求夢想，選擇走上比當研發還累的創業路。

在科技業15年，Jonathan 一年出國6次算常態，出差工作累、壓力大，舒壓的方式就是抽空旅行，養成他成為自助旅行安排高手。

有自助旅行習慣的人，不外乎是先上網Google查詢景點資訊、翻閱旅行書，再到Word建立表格，把要去的景點一一鍵入，再用Google map搜尋景點之間的交通方式。

規劃好行程後，再開始購買機票、飯店、票卷、旅遊保險、Wifi分享器等，假設集中時間規劃，最快至少要花2、3天才能用完一份專屬的旅程。

這樣繁瑣又耗時規劃旅遊行程的方式，反倒讓Jonathan 興起設計一款「能滿足旅行者所有需求」的平台，一反過去都是由旅行業者提供商品，再讓消費者選擇的模式。

「旅行蹤」平台，獲得2016年、2017年SBIR經濟部小型企業創新研發計畫補助，現階段提供「自助旅行規劃」、媒合「跟團服務」、以GPS尋找所在地景點、「旅遊商城」，未來也將提供「旅遊小書」、「行李追蹤」等服務。

對喜愛自助旅行的人來說，「自助旅行規劃」為旅人整合「遊記文字轉行程」功能，只要將旅遊文章貼在系統中，系統就能自動比對出熱門旅遊景點、美食店家等關鍵字，同時顯示景點相關網站、部落客文章，不到3分鐘就能條列出專屬的旅遊行程，適合工作忙碌但又想出國度假的懶人們。

「旅行蹤」也為想跟團的民眾提供服務，只要在APP上提出需求，勾選想去的景點，就有旅行社提供行程、報價。林建任說，和「旅行蹤」合作的旅行社，都是「中華民國旅行業品質保證協會」的嚴選會員，現在已和易飛網、燦星旅遊、金龍旅遊、信安旅遊、東南旅行社等近40家的旅行社合作。

近期也將開放「旅遊商城」服務，讓使用者直接在「旅行蹤」平台，就能訂購出國要用的wifi分享器、旅遊平安險等服務。

還處在創業初期階段的「旅行蹤」，公司只有10人，團隊成員平均27歲，對林建任而言，招募員工反而比研發還難，「小公司給的薪水不高，重要的是怎麼讓員工感受到『願意和你一起打拼』」。

「旅行蹤」上班採彈性制，「只要公司有員工在，我就會在」，Jonathan 從早到晚陪著團隊工作，讓員工感受到「老闆和我一起打拼」，有時看到員工的時間，比回家看到家人的時間還要長，Jonathan不好意思地笑說，「謝謝家人的體諒，讓我沒有顧慮地往前衝」。

「旅行蹤」團隊把使用者當成朋友看待，不管任何時間，只要有使用者發問，他們都第一時間解答，獲得用戶肯定與回響，是團隊最大的成就感，「這種感覺，就像幫助家人一樣」，Jonathan 笑笑地說著。1060312

(中央社)