女性永續科學週 聚焦全球人類健康

成功大學接受唐獎基金會委辦女性永續發展科學週活動，成大校長蘇慧貞（左）在12日開幕式前，與受邀演講的學者雷吉娜‧班哲明(Regina Benjamin)合影。中央社記者楊思瑞攝 106年3月12日

成功大學接受唐獎基金會委辦女性永續發展科學週活動，12日在成大力行校區綠色魔法學校開幕，並安排專題演講，吸引不少人參與。中央社記者楊思瑞攝 106年3月12日

成功大學接受唐獎基金會委辦女性永續發展科學週活動，今天上午在成大開幕。成大校長蘇慧貞表示，活動主軸是把資源放在開發中國家的女性科學家，關心全球人類追求健康議題。

首屆「永續發展」獎得主格羅．哈萊姆．布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland），同意唐獎授權成大連續3年舉辦女性永續發展科學週活動，希望讓開發中國家致力於公共衛生的優秀女科學家可以來台學習推動永續發展工作。

蘇慧貞表示，這個特別的科學週活動除了聚焦在女性科學家、女性專業工作者所能提供的改變之外；也關心照顧全世界人群的健康，及未來留給下個世代的機會。

她說，今年5名「格羅．布倫特蘭獎」（Gro Bru ndtland Award）得主，分別來自葉門、印度、烏干達、約旦、台灣等地區，都是優秀、年輕，積極投入健康、環保永續等科學研究的學者。

蘇慧貞指出，活動主軸是把資源放在尚未開發完全地區的女性科學家；或者在她的區域裡面，有面臨非常嚴重挑戰的問題。希望藉此看到全球人類就健康議題上追求平等、自由、安全的目標。1060312

(中央社)