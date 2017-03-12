前國安會諮委蘇進強：蔡英文陷派系制肘泥淖
今年適逢二二八事件70週年，過內鬧起了拆除蔣公銅像風波，進而引發一系列「去蔣化」議題。對此，前國安會諮詢委員、台聯黨主席蘇進強認為，看得出來，蔡英文由於黨內威望不足，目前已處於被黨內派系制肘的境地。
蘇進強近日接受港媒中評社採訪，對於蔡英文執政後略顯跛腳的施政風格表達些許看法。他說：「面對黨內獨派的壓力，蔡的確陷入困境。因為她既非傳統黨員，也不是台獨基本教義派，黨內威望不足、輩分不足，陷入派系制肘境地可想而知。」
蘇進強進一步說：「看蔡英文掌政後的分官授爵，好似被派系綁架，當局用人沒有功能化考量是相當麻煩的問題，對派系的合縱連橫，蔡英文顯然還欠缺策略；此外，蔡身邊缺少謀國的大臣、大老，任何改革都自己上前線是犯戰略錯誤。」
對於蔡英文要如何突破民調偏低的困境，蘇進強建議道：「蔡是一個有自信的領導人，但人過度自信就會自我感覺良好，而其的確有這樣的問題。這方面不如參考前幾任總統的風格，譬如李登輝在大政方針成形前會找專家學者討論，蔣經國也會聽民間友人的建議。」
蘇進強強調：「國家領導人要有宏觀的看法，不能只是微觀。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。