前國安會諮委蘇進強：蔡英文陷派系制肘泥淖

現任總統蔡英文與前總統李登會於去年8月同台出席一場研討會。(圖/本報系資料)

今年適逢二二八事件70週年，過內鬧起了拆除蔣公銅像風波，進而引發一系列「去蔣化」議題。對此，前國安會諮詢委員、台聯黨主席蘇進強認為，看得出來，蔡英文由於黨內威望不足，目前已處於被黨內派系制肘的境地。

蘇進強近日接受港媒中評社採訪，對於蔡英文執政後略顯跛腳的施政風格表達些許看法。他說：「面對黨內獨派的壓力，蔡的確陷入困境。因為她既非傳統黨員，也不是台獨基本教義派，黨內威望不足、輩分不足，陷入派系制肘境地可想而知。」

蘇進強進一步說：「看蔡英文掌政後的分官授爵，好似被派系綁架，當局用人沒有功能化考量是相當麻煩的問題，對派系的合縱連橫，蔡英文顯然還欠缺策略；此外，蔡身邊缺少謀國的大臣、大老，任何改革都自己上前線是犯戰略錯誤。」

對於蔡英文要如何突破民調偏低的困境，蘇進強建議道：「蔡是一個有自信的領導人，但人過度自信就會自我感覺良好，而其的確有這樣的問題。這方面不如參考前幾任總統的風格，譬如李登輝在大政方針成形前會找專家學者討論，蔣經國也會聽民間友人的建議。」

蘇進強強調：「國家領導人要有宏觀的看法，不能只是微觀。」

(中時電子報)