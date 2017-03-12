NBA》有「豪」真好！美媒讚林書豪幫籃網成長
結束客場8連戰重返紐約的籃網，能在這段辛苦17天客場作戰當中拿下2勝，《Newsday》記者羅根認為清楚展現籃網的成長，尤其是林書豪傷癒歸隊的幫助更大，畢竟籃網當前正值重建期，團隊戰力的進步相當重要。
「我感覺最近我們越打越好，」籃網總教練艾金生表示，「就算前役來到客場8連戰的最後1場，我們仍帶不少能量上場拚鬥，我很驕傲我們結束這次客場作戰的方式，我想這些都是我們日後重建的重要基石。」
不過籃網僅有短暫1天休息時間，13日上午6點隨即在主場遭逢尼克，只是最近籃網確實防守慢慢有所改善，甚至有了林書豪在後場的運籌帷幄，籃網最近9場比賽當中，有8場板凳貢獻超過50分的得分。
林書豪除了坦承前役遭遇小牛的最後階段，全隊遇上「撞牆期」，仍很肯定隊友的奮戰精神，「我們帶著強韌的心去作戰，我當然替大家感到驕傲，我們真的帶著想要贏球與打好比賽的心情上場作戰，這點無可取代。」
前役林書豪也打了傷癒復出後最高的27分鐘，除了強調自己左大腿感覺很好，豪哥更稱讚籃網在進攻上的進步，以及團結打球的堅強意志，別忘了這才是他加盟籃網第1個球季，未來兩年豪哥還會繼續領軍進化的。
(中時電子報)
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