萌娃亂入教授爸直播 這2點讓網友超不滿

南韓政治學教授凱利於家中接受英國廣播公司連線專訪時，1雙兒女闖入房間，讓他一夕之間爆紅，但他影片中的小動作以及將不速之客拖出門外的那位救星身分，都引發網友熱議。

凱利（Robert Kelly）接受BBC專訪談論南韓總統朴槿惠時，背後房門突然打開，只見1名小女娃大搖大擺走到爸爸身邊，凱利發現後則輕輕地將她向後推。但不久，門口又來個坐著學步車的小嬰兒。

最後登場的則是凱利妻子，她以滑壘之姿衝進後將2個不速之客拖出房間外，才結束這場可愛的插曲。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，這段影片隨即在推特上瘋傳，有網友戲稱，影片完美結合了喜劇該有的元素，也有網友推文說，這是有史以來最讚的電視節目片段。

然而，並非所有網友都喜歡這段影片，有批評者不認同凱利試著將女兒推開的方式。

@RussOnPolitics表示：「哇…BBC那老爸把小孩推開，真慶幸他不是我爸。」

＠Gailz96說：「每個人都在笑這些孩子亂入他們老爸的BBC專訪，但大女兒被推及被拉的方式，我看了一點也笑不出來。」

此外，還有許多網友討論那位將小孩拉出房外的「保姆」。有人認為她是請來的幫手，而非孩子母親，許多網友質疑這種猜測，引起推特一陣騷動。

＠CaseyPhotoPass說：「這段BBC訪談最惹毛我的是，許多人以為拉著小孩的女子是保姆，只因為她不是白人。」

＠Hiba_Traboulsi也寫道：「唉唷，以為凱利BBC訪談裡那位女子是保姆的人，臉可丟大了。她是凱利妻子。」

＠symptms則說：「只想告訴你，如果你看了那段瘋傳的影片，然後以為那位女人是女侍或保姆而非他的妻子，你可能是個種族主義者。」（譯者：中央社周莉芳）1060312

(中央社)