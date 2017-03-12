新加坡組屋塗鴉 破壞公物或藝術創作

特派員看世界專欄藝術創作？破壞公物？將政府組屋樓梯鍍金裝究竟是否屬於違法行為，新加坡網路最近吵翻天，甚至在國會殿堂引爭論，其中一方說法，盼當局不要抑制這種藝術創意。

新加坡的政府組屋政策，毫無疑問的實踐新加坡人民住者有其屋的理想，新加坡大部分人多居住在政府組屋。任何赴星旅遊或商務考察人士，只要深入市區，不難發現道路兩旁櫛比鱗次的政府組屋。

整齊乾淨的政府組屋，屢屢成為鄰近周邊國家官員取經對象，新加坡的政府組屋規劃完整、整齊劃一、外觀永保如新，主管單位不容許住戶擅自更動組屋外牆設計，遑論蓄意塗鴉等破壞公物行為，守法重紀是最普遍的原則。

1名25歲的藝術學院女學生最近的藝術創作，引發軒然大波。這名住在政府組屋的女學生有意表達空間創造藝術概念，將組屋第20層樓梯換上一層金裝，讓灰暗無生氣的建築物透過金色元素，散發出耀眼光芒。

女學生聲稱這只是藝術作品，當大家已習慣某種標準的生活方式，突有閃耀的金色物品出現眼前，自然引發關注。這並非破壞公共空間，而是要美化空間和周遭環境。

當這件花費新幣20元（約新台幣450元）、耗時5小時，將金箔紙貼在樓梯的創作，被網友上傳社群媒體，究竟是藝術或塗鴉，網友議論紛紛。

支持屬於藝術創作的人固然不在少數，讚賞發想創意，甚至認為「挺酷的」。另一方面，也有衛道人士基於樓梯安全及守法重紀角度，看待這樁罕見在樓梯創作的「藝術作品」，顯然不認同金色樓梯具有增添色彩、點亮組屋區的想法。

組屋所在地的惹蘭勿剎市鎮理事會的人員也前往了解情況，確保金色樓梯是否讓居民滑倒，造成危險。

值得注意的是，這件看似輕鬆的藝術創作話題，竟成為莊嚴的新加坡國會論戰議題。新加坡有官委議員提出為住家外樓梯鍍金是一件很棒的藝術作品，也是在公共空間展示自發藝術的行為，這種藝術的行為活化了周遭環境，同時凸顯新加坡的藝術政策要能相對調整，希望當局不要遏制這種藝術創意。

不過，新加坡文化、社區及青年部長傅海燕回應強調，藝術家要先獲得業主或相關單位同意，才能進行諸如此類創作，這才是基本禮貌。另外，市鎮理事會聲稱「金色樓梯」是未獲許可的作品。

其實，大多數在新加坡有實際生活或工作經驗的外籍人士，均熟悉新加坡日常生活中依循的標準就是法律，這也是維繫新加坡能夠整齊劃一的重要元素。這件「金色樓梯」藝術創作，或許可能位處於灰色地帶，讓網友掀起討論熱潮，甚至躍升為國會殿堂交鋒的議題，充分凸顯守法重紀的普遍原則，正是新加坡的現在進行式。1060312

(中央社)