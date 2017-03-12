永齡基金會宣誓籌組全球抗癌大聯盟
今天(12日)適逢鴻海董事長郭台銘前妻林淑如忌日，年年上愛物園悼念亡妻的郭董，今年決定用一種更特別的形式來紀念林淑如。今日上午11時30分，郭董將以永齡健康基金會創辦人的名義，宣誓籌組全球抗癌大聯盟，希望藉由科技攻克乳癌，一起來為華人女性的健康把關。
齡健康基金會創辦人郭台銘董事長前夫人林淑如女士十二年前因乳癌過世。截至目前為止，乳癌依舊是台灣女性好發癌症第一名，死亡率第四名，每年十萬名女性就有69.1人罹癌，不少癌症包括乳癌、肺癌等華人癌症發生率都高於白人。
為了共謀解決之道，今日上午11時30分，郭董特別抽空選在永齡生醫工程館召開以「永齡健康基金會宣誓攻克乳癌，為華人女性健康把關」為主題的記者會，同時邀來了臺大癌醫中心醫院院長鄭安理、台成幹細胞中心主任唐季祿、臺大乳房醫學中心主任黃俊升，一起共襄盛舉，宣誓籌組全球抗癌大聯盟。
永齡健康基金會指出，攜手臺灣大學合作抗癌計畫，其中一大重點就是試圖從分析華人基因，找出癌症基因變化的致病機轉，透過臨床研究、新藥開發、免疫治療到創新研究以擬訂預防及治療計畫，致力發展精準醫學。
為了落實抗癌，永齡健康基金會此番扮演抗癌先鋒，就是希望號召全球頂尖技術一起合作，進行精準醫學相關研究，造福更多癌症患者。
郭台銘曾多次引述黃帝內經所載，「下醫醫已病、中醫醫將病」，就是希望未來台灣的癌醫也可以邁向「上醫醫未病」的新境界，得以透過基因解讀華人女性的乳癌基因密碼，為華人女性健康把關。
(工商)
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