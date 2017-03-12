小布、哈德森交往有譜 奧斯卡得主樂搓合「世紀佳偶」
好萊塢銀色情侶檔布萊德彼特與安潔莉娜裘莉去年宣布離婚，喊切後沒多久，小布就傳出「美國甜心」凱特哈德森拍拖，甚至傳兩人當秘密情人多年，但遭雙方否認，如今「布裘」確定已成追憶，裘莉也多次爆出緋聞，小布和凱特的情事又被提起，但這次是正向的消息，傳凱特的媽媽歌蒂韓，有意幫女兒跟小布牽線，樂見兩人在一起。
據《Life&Style》雜誌報導，凱特安德森的媽媽，也就是奧斯卡與金球獎雙料最佳女主角得主歌蒂韓，曾經見過布萊德彼特，對他印象極佳，認為女兒若能跟小布在一起，絕對會成為新的「世紀佳偶」，有意搓合兩人。
然近來有消息指出，小布跟前妻珍妮佛安妮斯頓感情有回溫的跡象，常互傳簡訊，而凱特跟阿珍又是好閨密，這樣下來，凱特與小布若真開始來往，似乎有些尷尬，無疑增添困難度，不過消息傳出後，歌蒂韓身旁的工作人員已出面，表示並無牽線搓合一事。
(中時電子報)
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