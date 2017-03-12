反制小型船隻騷擾 美軍艦艇有利器

美軍太平洋司令部（PACOM）近日發布，登陸艦艾希蘭德號（USS Ashland LSD 48），測試MK-38型艦載機砲遙控發射的戰力。

根據PACOM發布的照片與圖說，水陸兩棲的登陸艦艾希蘭德號，近期在射擊操演時，測試口徑25釐米的MK-38型艦載機砲，遠端遙控射擊能力。

MK-38由英國航太系統公司（BAE Systems）研發，是目前美國海軍艦艇非常倚重，可反制小型船隻騷擾的近距離自衛武器。

這款艦載機砲不僅可以手動操控，更可以透過視訊裝置，由射手在遠端遙控打擊目標，標準射速是每分鐘180發，最大射速每分鐘可達500發，有效射程可達2000公尺，可嚇阻意圖不明接近的小型船舶。

這門艦載機砲使用光電傳感（Photoelectric Sensors）系統，可全防位即時監控海面動態，目前已有9艘美國海軍配備MK-38。1060312

(中央社)