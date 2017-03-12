三峽山區女子遭落石壓住 警消救援

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新北市消防局今天上午10時44分獲報，一名35歲女子在三峽區熊空橋步行上山約10分鐘處，被落石（約3-4人張手環抱的大小）壓到雙腳小腿以下，受困中，目前派遣2分隊前往救援。1060312

(中央社)